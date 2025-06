Gravellona Lomellina, dopo lite lancia l'auto contro un bar e travolge una donna: è gravissima

Gravellona Lomellina (Pavia), 16 giugno 2025 –Ha avuto una discussione all’interno dell’Antica Caffetteria, un bar che si trova in corso Insurrezione, nel pieno centro di Gravellona Lomellina (in provincia di Pavia). Probabilmente in stato di alterazione è uscito e si allontanato. Ma poco dopo è tornato, e salito in auto e l’ha lanciata verso la vetrina del pubblico esercizio. È accaduto questa sera, lunedì 16 giugno, intorno alle 20.

Ma nella manovra ha investito una donna di 51 anni ed il suo compagno oltre ad urtare altre due persone. La donna, una cliente del locale, era seduta a un tavolino esterno sul marciapiede e nulla aveva a che fare con la vicenda. L’uomo, un tunisino di 34 anni, è stato fermato dai carabinieri. La donna, in condizioni gravissime, è stata soccorsa sul posto dal personale medico del 118 e subito dopo trasferita in ospedale in codice rosso con l’elisoccorso arrivato da Como.