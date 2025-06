Gruppi emergenti protagonisti al “Live Sound Festival”. Raffica di concerti nelle piazze

Proseguono le collaborazioni per il filone di eventi Musica a Monza, che ha sviluppato una rete di partner: Musicamorfosi, Orchestra Canova, Rina Sala Gallo, Festival del Parco e Mondovisione. L’estate musicale si sviluppa su due binari il “Monza Live Sound Festival” e il “Royal Summer Stage”. Il Monza Live Sound Festival è l’evento che trasforma il centro di Monza in un grande palcoscenico dal vivo: band amatoriali da tutta Italia si esibiranno nelle piazze per animare l’estate cittadina. L’evento, alla sua terza edizione, prevede quest’anno ancora più serate, più spazi, più band. Si comincia giovedì 26 giugno, un corner musicale (Boschetti Reali), serata di anteprima all’interno della manifestazione “90 anni Avis Monza”, a seguire venerdì 4 luglio, 4 corner musicali (piazza Roma, piazza San Paolo, Ponte dei Leoni, Spalto Maddalena). L’11, il 18 e il 25 luglio si torna ancora nei 4 corner musicali mentre venerdì 1 agosto, spazio al corner musicale al centro civico LibertHub (quartiere Libertà) di viale Libertà 144, sempre dalle 18 alle 23.30. "La città - sottolinea l’assessora alla Cultura, Arianna Bettin - diventa una sala prove a cielo aperto e poi offre la possibilità di esibirsi e farsi conoscere". Per esempio il 26, 27 e 28 giugno, il 90esimo compleanno di Avis offre un programma dedicato ai gruppi di giovanissimi (tra cui una band dai 13 ai 18 anni) con Monza live festival, Silent disco e serata anni ‘90. L’obiettivo sarà raccogliere fondi per il Centro trasfusionale di Monza e per l’Associazione Marta Roncoroni. "Abbiamo avuto 400 domande di iscrizione - racconta Dario Galetti, socio fondatore di Mondovisione che organizza l’appuntamento -, da cui sono state scelte 7 giovani band provenienti soprattutto dalle province di Monza, Milano, Varese e Como. Le ho ascoltate tutte per scegliere alcuni gruppi emergenti e altri con un po’ più d’esperienza". Le quattro serate con i 4 corner avranno altrettante linee tematiche: una serata dedicata all’hip-hop, una al cantautorato originale, una alla musica elettronica e una alla musica acustica e pop. Le band si esibiscono gratuitamente, ma il Comune offre loro tutta la strumentazione, la copertura di sicurezza e i diritti d’autore. "È un contesto in cui esibirsi liberamente - spiega Bettin - e dare vita a contatti e collaborazioni".

C.B.