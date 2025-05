Tre concerti fra rock, punk e new wave

Dalla new wave contemporanea al rock, passando per il pop. Tre concerti da qui al weekend: è quanto proporrà il The Bank di Monza. Oggi alle 21 nuovo appuntamento con la rassegna “New Wave Night“, dedicata ad artisti italiani ed europei che si muovono tra sonorità dark e new wave: a salire sul palco di viale Lombardia sarà A Copy For Collapse (foto), il progetto synth-pop del musicista pugliese Daniele Raguso. Con all’attivo decine di apprezzati concerti sia Italia che in diversi Paesi d’Europa, l’artista ha collaborato con gli Aucan e diviso il palco con Gazelle Twin, Max Cooper e il dj e producer Darren Price. Ad aprire la serata sarà Andrea Karter Biolcati, cantautore e polistrumentista post-punk. Domani alla stessa ora spazio al pop-rock del trio acustico No-Xs Trio e sabato a quello degli Oplà. F.L.