Ritmi giamaicani e silent disco ll Festival di Parco Tittoni è pronto

Dai ritmi in levare del reggae saliranno le prime “good vibe“ della nuova stagione estiva. E accanto alla musica giamaicana ci saranno performance di danza contemporanea, un biologo evoluzionista che guiderà a scoprire il microcosmo attorno a noi, un cantautore dai brani introspettivi, le sonorità elettroniche e la silent disco da ballare in cuffia.

Per i più piccoli non mancheranno un artista delle bolle, che ne domerà di giganti, e un laboratorio di origami in cui imparare a dar vita, con un semplice foglio, a scarabei, coccinelle, farfalle, ragni e millepiedi.

Si alzerà con una 3 giorni fitta di eventi il sipario sull’edizione 2025 del Parco Tittoni: da domani a domenica concerti, spettacoli e iniziative per ogni gusto ed età accenderanno i riflettori sul festival desiano che accompagnerà l’intera estate brianzola. A dar fuoco alle polveri sarà, domani alle 21.45, l’esibizione dei Rootical Foundation feat Raphael: la rodatissima band milanese, che in vent’anni ha calcato i palchi dei maggiori festival reggae italiani ed europei, farà immergere nelle sonorità del roots reggae delle origini e nell’ondata new roots degli anni ‘90 e Duemila. Assieme al gruppo ci sarà Raphael, cantante di origini italo-nigeriane tra i più attivi e apprezzati della scena reggae, che ha collezionato concerti in tutta Europa e in Sudamerica, ha collaborato con i Punkreas e con gli Aretuska capitanati da Roy Paci.

Prima del concerto, alle 20, laboratorio di origami condotto da Opificio Imaginarium per adulti e bambini, in cui creare farfalle, coccinelle e altri abitanti del microcosmo che ci circonda. Alle 21 “Radica sotto la superficie“, una performance di danza che esplorerà il corpo come parte della natura e del bosco, dissolvendo i confini tra uomo e ambiente, mettendo in connessione e in armonia i due elementi. A esibirsi saranno i ballerini di Danzarte-Centro danza e movimento.

"L’esperienza visiva e sensoriale - spiegano gli organizzatori - inviterà il pubblico a riflettere su quanto l’ambiente possa plasmare la nostra percezione fisica, come il corpo possa diventare parte integrante del paesaggio". L’ingresso all’intera serata sarà gratuito.

Sabato si comincerà alle 18.30 in Sala Stendhal, in Villa Tittoni, con lo zoologo e biologo evoluzionista Maurizio Casiraghi, docente all’università di Milano Bicocca, che parlerà de “Il piccolo mondo“, guidando alla scoperta degli insetti e del loro ruolo chiave per la nostra esistenza. Alle 20 nell’area bosco concerto di In arte RoGer, alias il cantautore torinese Roberto Gerardi, che proporrà i suoi brani introspettivi che parlano di consapevolezza e connessione con la natura. L’artista “duetterà“ anche con le piante grazie al dispositivo Plants Play che converte il bioritmo delle foglie in note musicali.

Alle 20.30 live elettronico di Vosm, il progetto solista di Fabrizio Savio, producer e fondatore dell’etichetta di musica elettronica Pitch the Noise Records. Dalle 22 silent disco, con 3 diversi dj in cuffia.

Domenica, infine, alle 18 spettacolo di Billy Bolla il domatore di bolle, tra magia, musica e bolle giganti, e alle 21.30 “Into the wild“, con Alfredo Veltri e Matteo Colciago che interpreteranno dal vivo la colonna sonora del film di Sean Penn scritta da Eddie Vedder, assieme ad alcuni classici dello stesso Vedder e dei Pearl Jam.