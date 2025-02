Giustizia telematica in tilt. E si ritorna al cartaceo

Anche la giustizia monzese si arrende al flop della piattaforma App sul processo penale telematico, che dall’inizio dell’anno ha mandato in tilt il sistema di deposito solo online degli atti di indagini e udienze, prevedendo almeno sino a fine marzo un doppio binario aperto anche ai vecchi documenti di carta. È stato con il Covid e l’impossibilità di celebrare udienze in presenza che si era reso inevitabile inventarsi una digitalizzazione della giustizia. Poi la riforma Cartabia ha previsto il processo civile telematico e sono iniziate le procedure totalmente digitalizzate. Ma l’app del Ministero che configura una piattaforma online dove procedere ai depositi degli atti penali, di cui anche i magistrati di Procura e Tribunale di Monza dovevano obbligatoriamente servirsi a partire dal 2025, si è dimostrata un buco nell’acqua: sistema in tilt, notifiche di errore, lunghissime attese.

"Sono emerse oggettive difficoltà di avvalersi dell’applicativo App, soprattutto per la fase dell’udienza preliminare, con aggravi non solo per i colleghi e il personale amministrativo, ma soprattutto per i tempi di svolgimento - spiega la presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda - Le criticità rappresentate dai gip e il provvedimento con cui il procuratore della Repubblica ha autorizzato i pm al deposito in udienza di documenti cartacei, ha determinato un aggravio ulteriore rispetto al già gravoso utilizzo di App in quanto finisce per onerare il personale di cancelleria delle sezioni penali del successivo caricamento, previa scansione, degli atti".

Secondo la presidente il vero ostacolo della piattaforma online è per i difensori di indagati e imputati che, "pur depositando sul portale memorie e documenti prima dell’udienza, oppure dopo l’udienza di ammissione del documento cartaceo, con l’impegno di depositare al più presto la copia informatica, non possono allo stato accedere al fascicolo telematico, con grave lesione del diritto della difesa, che non solo non può verificare le produzioni delle altre parti, ma non può consultare l’intero fascicolo per preparare adeguatamente la discussione".