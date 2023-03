Gare clandestine a Biassono da almeno 6 anni, i video delle folli corse

Biassono un ritrovo di moto nell area industriale

Biassono, Christian Donzello morto a 16 anni: "Strada usata come circuito, ma i controlli non bastano"

Biassono (Monza), 16 marzo 2023 – Lo starter. Le gare. Le sfide. Le targhe, a volte, nascoste. Le go pro sul casco a riprendere accelerate, impennate e acrobazie assortite. “Spari” brevi o lunghi rettilinei in zona industriale, sempre a tutto gas. Ma anche percorsi cittadini, incuranti del traffico. Con protagonisti ragazzini dai 14-15 anni in su. E, a volte, adulti tra il pubblico. Qualcosa di simile ai “rave” dove i protagonisti sono i motori, ma non mancano musica e alcol.

I video delle folli sfide

Non sono solo i 12 bossoli di una pistola a salve, molto probabilmente usata in qualche occasione per dare il via alle competizioni lungo via Friuli, a dimostrarlo. Basta fare un giro su Youtube per verificare come il fenomeno, a Biassono, sia estremamente lampante, radicato e annoso. Ci sono video anche di sei anni fa. Altro che “un semplice ritrovo tra amici appassionati”. Schiere di “proiettili impazziti”, ai limiti della roulette russa.

Il tam tam sui social

Lo raccontano le immagini degli stessi protagonisti, di questi eventi illegali che si sviluppano con il tam tam sui social network, facendo accorrere centinaia di appassionati anche dalle province limitrofe. Ognuno con il suo gioiello, spesso rielaborato, da esibire. Le sue sgasate da fare. La sua adrenalina da godersi, infarcita di rischi.

I controlli

“Adesso che purtroppo c'è stato il morto, si farà finalmente qualcosa?” è l'interrogativo che rimbomba dalla zona industriale di Biassono in ogni altro angolo d'Italia dove queste manifestazioni sono consuetudine. Carabinieri e polizia locale di Biassono hanno fatto spesso controlli, sciogliendo gli assembramenti. Ma non è bastato. E non basterà.