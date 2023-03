Biassono, il testimone: “Christian aveva gli occhi semichiusi. Ho subito capito che era finita male”

Biassono (Monza e Brianza), 14 marzo 2023 – “Non c’era nessuna gara clandestina. Solo un raduno non autorizzato di appassionati di moto. I bossoli di scacciacani? Non so come siano finiti lì, ma certo non c’erano starter a dare il via”.

A parlare così è Tommaso G., 18 anni, di Macherio. Era uno degli almeno 200 ragazzi che domenica pomeriggio erano nella zona industriale di Biassono, dove hanno assistito al tragico incidente in cui due ragazzi sono finiti con le loro moto contro una macchina. E uno di loro, Christian Donzello, 16 anni di Monza, è morto per le ferite riportate dopo nemmeno un giorno di agonia. “La macchina ha svoltato senza calcolare bene le distanze e le due moto sono finite addosso".

Christian Donzello

E’ corso a vedere?

“Dopo qualche istante. L’altro ragazzo (18 anni, ferito solo lievemente, ndr) era seduto sul marciapiede e si teneva la gamba. Gli ho chiesto come stava, mi ha detto che al momento ancora non sentiva il dolore dopo l’adrenalina dell’impatto”.

E Christian?

“Ho capito subito che doveva essere finita male. Aveva gli occhi incredibilmente rossi, semichiusi, aveva perso conoscenza. Il suo corpo sembrava quello di un bambolotto. Non si può morire così, sarebbe potuto accadere a chiunque di noi”.