Monza, ruba il portafogli a un’anziana fra le bancarelle del mercato: ladra inseguita e arrestata dalla polizia

Monza, 24 maggio 2025 – Sorpresa a rubare il portafoglio di un’anziana signora durante il mercato cittadino di San Rocco, una donna di origini bulgare è stata arrestata dalla polizia. L’intervento della pattuglia, e il conseguente arresto, risale a martedì 20 maggio. La richiesta d’intervento, poco dopo le nove e mezza del mattino, è arrivata direttamente dalla vittima, che chiedeva aiuto alla centrale operativa della polizia spiegando di essere stata derubata del portafogli che custodiva nella borsa da quella che descriveva come una giovane ragazza di origini rom.

L a descrizione

La donna, che si è resa conto di aver subito il furto pochi istanti dopo il blitz, ha iniziato coraggiosamente a inseguire la ladra, mentre dava indicazioni ai poliziotti sulla via di fuga. Alla centrale la donna ha fornito dettagliate descrizioni della fuggitiva, indicata come una ragazza alta circa un metro e 60, di circa vent’anni e vestita con una pantalone nero e una maglietta bianca.

La tentata fuga

Giunte sul posto, le pattuglie hanno percorso le vie limitrofe al mercato, via Aquileia, via Monte Santo e via Fermi, mentre un’altra pattuglia ha raggiunto l’anziana. La ladra, intanto, veniva notata mentre imboccava via Doberdò. Alla vista della polizia di Stato, si è data immediatamente alla fuga in direzione delle vie Marconi e dei Prati.

Borseggiatrice in trappola

La fuga della ladra è tuttavia terminata pochi istanti dopo, di fronte al civico 15 di via Doberdò, dove gli agenti hanno definitivamente bloccato la borseggiatrice. La ragazza, una cittadina bulgara di 25 anni con numerosi precedenti per furti con strappo e furti con destrezza, aveva nascosto all’interno della propria borsa il portafoglio precedentemente rubato, dichiarando ai poliziotti di non aver rubato nulla e di non sapere per quale ragione quel portafoglio fosse nella sua borsa.

Flagranza di reato

Riconosciuto il portafoglio dall’anziana signora, anche in ragione di una fotografia del marito, la ladra, colta in quasi flagranza di reato, è stata tratta in arresto e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per la direttissima.​Al termine dell’udienza, tenutasi presso il tribunale di Monza il giorno successivo, mercoledì 21 maggio, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per la bulgara la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Pioltello. Il questore ha invece emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Il ringraziamento

Alla pattuglia è arrivato il caloroso grazie della signora. Quel portafogli, infatti, al di là dei soldi all’interno custoditi, aveva per lei un valore quasi inestimabile proprio per il ricordo del marito, la fotografia, che conservava.