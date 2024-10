Milano, il rapinatore deruba la ladra: entrambi finiscono in carcere

Milano – Il rapinatore che deruba la ladra. Il primo strappa una catenina d'oro dal collo della seconda, che all'arrivo della polizia si ritrova a sua volta in manette per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La sequenza paradossale è andata in scena nella prima serata di giovedì 17 ottobre in via Pellegrino Rossi, in zona Affori: i due arrestati sono un diciottenne egiziano e una ventinovenne di origine rom, portati entrambi a San Vittore rispettivamente per la rapina pluriaggravata avvenuta poco prima e per un furto in abitazione da 100mila euro in provincia di Bergamo di qualche mese fa.

Sull'autobus

Stando a quanto emerso dagli accertamenti investigativi, qualche minuto prima delle 19, il giovane nordafricano ha aggredito la donna a bordo del bus 70 e l'ha derubata della collana, per poi scendere dal mezzo pubblico e allontanarsi. A quel punto, alcuni passanti che avevano assistito in diretta allo scippo hanno segnalato il ragazzo in fuga a un equipaggio di pattuglia delle Nibbio dell'Ufficio prevenzione generale della Questura.

Il colpo da 100mila euro

I poliziotti hanno inseguito in moto il diciottenne e l'hanno bloccato poco lontano, recuperando anche la refurtiva. Al momento di prendere contatti con la vittima, si sono subito accorti che a suo nome emergeva nelle banche dati delle forze dell'ordine un provvedimento di cattura per un colpo in appartamento di cui la donna si sarebbe responsabile nella Bergamasca qualche mese fa. Bottino: 100mila euro. Conclusione scontata: carcere per entrambi.