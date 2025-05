Dal flash mob per Gaza al presidio antimilitarista. I pacifisti si mobilitano

Un flash mob che stenderà, questo pomeriggio, sudari in piazza per attirare l’attenzione sulle decine di migliaia di morti a Gaza e dire basta a quel conflitto, e un presidio antimilitarista domani mattina per protestare contro lo svolgimento dell’iniziativa Italian Raid Commando. Weekend di mobilitazione per i pacifisti brianzoli. Oggi alle 18 a Lissone in piazza IV Novembre si terrà il flash mob silenzioso “L’ultimo giorno di Gaza”, promosso da una decina di associazioni locali: i partecipanti porteranno lenzuoli bianchi, che richiamano i sudari con cui vengono avvolti i corpi dei palestinesi morti a Gaza. A Monza, invece, domani dalle 10.30 alle 12.30 in piazza San Paolo ci sarà un presidio antimilitarista indetto dal gruppo Monza per la Pace: letture poetiche e un flash mob per protestare contro "le iniziative di propaganda militare e bellicista", in dissenso alla realizzazione in Brianza dell’iniziativa Italian Raid Commando, la competizione militare organizzata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia. "Alla “guerra per gioco” opporremo una rappresentazione del dolore che la guerra vera porta ai civili", spiegano da Monza per la Pace. Intanto la Flc Cgil Brianza e la Flc Cgil Lecco stigmatizzano l’utilizzo, concesso dal Comune, della scuola di Briosco e della sua palestra come campo base logistico, ed esprimono "indignazione sul fatto che la scuola diventi luogo dove entrano divise, armi, adulti in assetto di guerra. Gli adulti dovrebbero essere d’esempio per le future generazioni con le azioni e dovrebbero insegnare la pace".

F.L.