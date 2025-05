Monza, fulmine colpisce un tetto e provoca un incendio

Monza, 27 Maggio 2025 – Un fulmine durante il temporale della scorsa notte ha causato un incendio in via Pompei a Monza. Squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenuti alle 3.20 del mattino. Le fiamme hanno avvolto in alte lingue di fuoco dei panelli di coibentazione non ancora installati ed adagiati su dei bancali, sopra al tetto di un capannone in fase di realizzazione.

L'incendio, il cui innesco si presume possa essere avvenuto a causa di un fulmine, visto il forte temporale che era in atto sul territorio provinciale, è stato prontamente estinto da due autopompe, tre autobotti e l'autoscala arrivate nottetempo sul posto. Nessun ferito è stato segnalato.