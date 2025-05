Caldo improvviso fino a 30° ma attenzione al "pazzo meteo" in Lombardia: cosa dicono le previsioni

Milano, 28 maggio 2025 – “Pazzo meteo” per la fine di maggio sulla Lombardia, tra caldo improvviso e rischio pioggia. Dopo i violenti acquazzoni della notte tra lunedì e martedì oggi, mercoledì 28 maggio, la regione si è svegliata “all’asciutto” e con un timido sole tornato a fare capolino: nei prossimi giorni – ricorda Arpa Lombardia – sono previste giornate ben soleggiate a tratti (sebbena nella seconda parte di mercoledì e sabato siano attesi rovesci e temporali locali soprattutto su Alpi e Prealpi). Tra giovedì e venerdì il sole sarà alternato da nuvole alte passeggere con venti settentrionali in quota e temperature massime in aumento con punte prossime ai 30 °C in pianura.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una svolta meteo velocissima: nel giro di 24 ore passeremo da una fine di maggio quasi autunnale ad un anticipo d`Estate subtropicale. La perturbazione responsabile dei forti temporali delle ultime 24 ore si sposterà definitivamente verso i Balcani, sotto i colpi persistenti e decisi di un anticiclone centrato sulla Spagna e in espansione verso levante. Nei prossimi giorni entreremo in `modalità estiva` con alta pressione su tutto il Paese e condizioni via via più calde. Qualche numero? Oggi mercoledì 28 avremo picchi di 28°C al Centro-Nord e 30-31°C in Sicilia e Sardegna. Giovedì 29 saliremo ancora e prevediamo i primi 30°C del 2025 a Roma, andremo vicini ai trenta anche in Pianura Padana (Milano 27°C) e addirittura fino a 28°C ad Aosta. Venerdì il termometro continuerà ad impennarsi con picchi oltre i 29°C in Pianura Padana.

Insomma, temperature estive. Ma non è ancora il momento di mettere via l’ombrello. Sabato è atteso tempo variabile sulla Lombardia. Dal pomeriggio locali annuvolamenti con possibilità di isolati rovesci o temporali, dapprima sui rilievi poi anche sulla pianura. Domenica si prevede che un fronte freddo in avvicinamento da nord porterà aumento della nuvolosità soprattutto sui settori settentrionali, non si escludono precipitazioni sparse. Ecco le previsioni del bollettino di Arpa Lombardia: il meteo giorno per giorno