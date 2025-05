La seconda occasione

Tutti noi meritiamo una seconda occasione. Ce lo ripetiamo, a farci coraggio, in caso di errori e inciampi della vita. Non è inciampato – e come avrebbe potuto, data la sua abilità nel saltellare e ballare – Mauro Repetto, la metà degli 883 che mollò il gruppo dopo i primissimi successi. Dopo qualche incidente di percorso, infatti, si è costruito una carriera professionale densa di soddisfazioni, dal lavoro di manager a nuove avventure nel mondo dello spettacolo. Chissà, però, che non possa sfruttare la sua seconda chance nella musica con il brano “DJ Sole”, in uscita in tempo per la bella stagione. Max Pezzali, rimasto unico titolare del marchio 883, ha rappresentato la colonna sonora di più generazioni. Repetto punta a essere “solo” la colonna sonora dell’estate. Basterebbe a renderlo felice.