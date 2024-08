Tempesta di fulmini a Busto Garolfo: colpita una villetta, quartiere senza elettricità

Busto Garolfo (Milano) – Momenti di paura oggi pomeriggio mercoledì 7 agosto - a Busto Garolfo quando attorno alle 17 un fulmine che si è abbattuto su una villetta all’altezza del civico 65 di via S. Francesco.

Alla bomba d’acqua che, nel tardo pomeriggio, ha interessato tutto il Milanese è seguita una tempesta di fulmini. A farne le spese i residenti nel quartiere affacciato su piazza Mercato che più di tutti hanno sentito il boato causato dal fulmine abbattutosi nella vicina via S. Francesco rimanendo per qualche tempo senza energia elettrica. Per la famiglia colpita direttamente dalla saetta è andata peggio, la scarica elettrica ha incendiato il sottotetto dal quale è fuoriuscito fumo e un forte odore di bruciato.

La persona all’interno della casa scioccata dal boato ha trovato la forza per chiamare i Vigili del fuoco accorsi immediatamente sul posto con una motopompa e un’autoscala. Anche un’ambulanza del 118 è stata chiamata per soccorrere eventuali intossicati. Fortunatamente nessun rischio per le persone ma solo un forte spavento mentre i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la casa scoperchiando alcune tegole per scongiurare ulteriori principi d’incendio.