Incendio alla centrale. Colpa del trasformatore

Sette squadre dei vigili del fuoco di Como e di altri distaccamenti della zona sono state impegnate dall’altra notte alle 2 a Cagno, in via Molino, per domare un vasto incendio all’interno della centrale Terna di alta tensione. Il rogo, secondo quanto è stato possibile vedere al momento, sarebbe partito da un trasformatore, non si sa per quali motivi, e in breve tempo ha assunto dimensioni molto importanti, nonostante l’arrivo delle squadre in tempi brevissimi. Nessuno è rimasto coinvolto o ferito, ma la gestione dell’incendio, per arrivare alla messa in sicurezza dell’impianto, ha richiesto molte ore di lavoro.