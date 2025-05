Torna l’Academy per ufficiali di polizia locale

Dopo tre anni di pausa, l’aula del Comando di via Marsala torna a riempirsi: la nuova Academy per ufficiali di polizia locale, organizzata da Polis Lombardia, richiama a Monza cinquanta comandanti e vice da tutta la Regione. Iniziata il 22 maggio, durerà fino a settembre, contando in tutto 42 lezioni, per 96 ore totali, su etica, organizzazione dei servizi, gestione di risorse economiche e umane. Il programma alterna lezioni frontali, laboratori di pianificazione e simulazioni di pattuglia, con un focus sulle nuove tecnologie per il traffico e la gestione delle banche dati. La partecipazione riflette l’intera Lombardia: quattro gli ufficiali monzesi, cinque da altri Comuni della provincia, quattordici dalla Città metropolitana di Milano, sette dal Varesotto, sei dal Bresciano, cinque da Bergamo, tre da Pavia; completano il quadro Viadana, Codogno, Como e tre unità della polizia provinciale di Brescia. Numeri che certificano la centralità di Monza nella formazione di settore.

L’Academy per ufficiali raccoglie il testimone dal corso base 2024, che aveva addestrato quarantuno agenti, dodici dei quali destinati al comando cittadino. "Monza si conferma laboratorio condiviso - rimarca l’assessore alla Sicurezza, Ambrogio Moccia -, offrendo a tutta la Lombardia un modello di aggiornamento continuo che valorizza professionalità e spirito di servizio". Al termine, gli ufficiali torneranno nei rispettivi comandi con competenze rinnovate, pronte a tradursi in pattuglie meglio coordinate, procedure più snelle e una maggiore capacità di risposta ai bisogni delle comunità, in un momento storico in cui la sicurezza di prossimità e la qualità dell’azione amministrativa sono decisive per il benessere dei cittadini.

A.S.