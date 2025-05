Il chitarrista aggredito dal corriere: "Problemi a suonare per le lesioni"

Aggredito da un corriere per un cambio di merce non andato a buon fine, preso per i capelli e buttato a terra, subendo una lesione alla spalla destra che non gli permetterebbe più di suonare la chitarra come in passato. Presunta vittima Tommy Massara (nella foto), 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal italiana Extrema, che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi con cui ancora collabora. Il 57enne si è costituito parte civile al processo al Tribunale di Monza che vede imputato di lesioni personali Hamza L., 40enne dipendente di una società nazionale di spedizioni. I fatti contestati risalgono al novembre del 2020, in periodo Covid.

A raccontare in aula quanto denunciato è stato ieri lo stesso Tommaso Massara. "La mia compagna aveva acquistato online un cosmetico, ma quando è arrivato si è accorta che non era quello che aveva scelto, quindi ha preso contatti per fare un cambio. La prima volta è arrivato il corriere e ha suonato, ma quando sono sceso dal quinto piano della mia abitazione il corriere se ne era già andato - ha spiegato il chitarrista -. Due giorni dopo hanno suonato ancora al citofono, ha risposto la mia compagna a cui è stato detto in malomodo di darsi una mossa ad arrivare. Quando sono sceso ho detto al corriere come si permetteva di usare quei modi e lui mi è venuto incontro in modo aggressivo e mi ha detto che il prodotto non me lo ritirava perché non era impacchettato e quindi non faceva il cambio di merce. Quando l’ho invitato a uscire, ha iniziato a insultare e allora sono andato verso il furgone per prendere la targa. Mi ha detto che nel pomeriggio sarebbe tornato perché lui in zona conosceva tutti".

Poi l’aggressione. "Mi ha preso per i capelli e mi ha fatto cadere a terra - ha aggiunto Tommy Massara -. Ho sentito dolore al braccio e alla gamba destri, con il braccio sinistro mi riparavo la faccia ma poi una vicina di casa ha urlato che chiamava i carabinieri e il corriere è salito sul furgone e se ne è andato". I militari della vicina Stazione di Varedo l’hanno incrociato pochi istanti dopo e l’hanno fatto tornare sul posto, invitando entrambi a sporgere eventualmente denuncia. Il chitarrista è andato al pronto soccorso, dove dalla radiografia non hanno riscontrato fratture e gli hanno prescritto un antifiammatorio. "Ma il dolore non passava, allora ho fatto una risonanza magnetica e ho scoperto di avere una piccola frattura alla gamba e una lesione al tendine della spalla destra - sostiene Massara -. La prognosi è stata di 120 giorni e da allora ho difficoltà a suonare la chitarra come una volta".

Il corriere ha presentato denuncia sostenendo che è stato Tommaso Massara ad avere un comportamento aggressivo nei suoi confronti. Si torna in aula a settembre.