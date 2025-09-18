Frasi offensive allo studente sovrappeso: prof di ginnastica fa ricorso contro la sanzione ma perde

Monza, 18 settembre 2025 - "Ti do 5 euro se mi fai fare un video dove provi a saltare in alto così che possa tirarmi su di morale quando sono triste". E alla risposta del ragazzo: "no prof, ma cosa sta dicendo?", aveva rincarato la dose con "se vuoi te ne do anche 10", aggiungendo "devi togliere quella zavorra che hai addosso", riferendosi alla forma fisica dell'alunno.

Frasi pronunciate da un insegnante di scienze motorie a uno studente di terza superiore in un istituto scolastico brianzolo, che presentava difficoltà motorie dovute al sovrappeso e un lieve ritardo mentale e che si stava cimentando in un esercizio di pallavolo. Un comportamento che era costato la condanna disciplinare della censura al docente, ritenuto anche responsabile di avere inserito nel registro elettronico di classe solo le valutazioni di uno studente nonostante, ad aprile 2023, si stava per concludere il pentamestre.

Il professore aveva presentato ricorso contro il provvedimento della dirigente scolastica rivolgendosi al Tribunale del lavoro di Monza. Ma il giudice ha confermato la sanzione disciplinare, condannando il professore al pagamento di 3mila euro di spese processuali. "Le frasi pronunciate dall’insegnante risultano oggettivamente antitetiche rispetto a qualsiasi fine tecnico o didattico", la motivazione della sentenza, che ha ritenuto offensivi i commenti, pronunciati pure davanti all’intera classe durante un esercizio risultato difficoltoso per l’alunno.

Sulla mancanza di voti nel registro elettronico, il Tribunale ha evidenziato come questa comprometta il sistema di autovalutazione degli studenti, impedendo loro di "individuare i propri punti di forza e di debolezza".