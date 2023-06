Monza, professore in cattedra ma non aveva neppure il diploma: lo strano caso di P.B. all’Istituto Koinè

Monza, 19 Giugno 2023 - Era riuscito ad ottenere un contratto di lavoro a tempo determinato come insegnante all'istituto scolastico comprensivo Koinè di Monza dichiarando di essere in possesso di un diploma di maturità magistrale che invece non avrebbe mai conseguito.

Un 42enne della provincia di Cosenza, P.B., si ritrova ora imputato di falso in un processo al Tribunale di Monza. Il fatto contestato risale al settembre 2019.

Secondo la ricostruzione dei fatti dell'allora dirigente scolastica sentita oggi come testimone al dibattimento, la collaborazione sarebbe durata un paio di mesi finché la dirigente non aveva chiesto all'insegnante di presentare l'originale del diploma, che da una copia risultava conseguito nell'anno scolastico '92-'93 in un istituto magistrale di Siracusa con un voto finale di 48/60.

La carriera dell'insegnante si era interrotta ed era partita la denuncia.

All'imputato, che si offriva sia come maestro che come insegnante di sostegno, è contestata anche la recidiva specifica infraquinquiennale, che significa che già nel recente passato al 42enne sono state contestate accuse analoghe.

Si torna in aula a febbraio per sentire da remoto la testimonianza della dirigente scolastica del liceo magistrale di Siracusa.