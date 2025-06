Lavoro nero e influencer evasori fiscali: cosa ha scoperto in un anno la Guardia di Finanza di Monza

Monza, 25 Giugno 2025 – La Guardia di Finanza di Monza Brianza celebra oggi il 251° Anniversario della sua fondazione nel corso della tradizionale cerimonia al Palazzo dell’Arengario, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose provinciali e cittadine. Un'occasione per tracciare anche il bilancio dell'attività operativa da gennaio 2024 a maggio 2025.

In questi mesi i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno eseguito oltre 4.480 interventi e 136 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Le attività ispettive hanno consentito di individuare 59 evasori totali e 113 lavoratori in “nero” o irregolari. Scoperti 10 casi di evasione/elusione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, stabili organizzazioni occulte, arbitraggi fiscali e al commercio elettronico in Italia operato da leader mondiali del marketplace. Tra i soggetti segnalati, ignoti al fisco, rientrano anche i cosiddetti “digital creator”, operativi sulle più note piattaforme social. I soggetti denunciati per reati tributari sono 239, di cui 14 tratti in arresto.

Sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali per un valore di oltre 41 milioni di euro. In materia di accise una delicata attività investigativa ha consentito di interrompere, con la segnalazione alla Procura Europea, una frode di circa 10 milioni di euro (poi sottoposti a sequestro) perpetrata da un soggetto leader nel mercato delle e-bikes. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di irrogare sanzioni in materia di apparecchi e congegni da divertimento pari a 6.667 euro e alla verbalizzazione di 72 soggetti responsabili. L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse europee ha consentito complessivamente di accertare contributi indebitamente percepiti per 516.121 euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali ammontano a 615.054 euro.

Gerardo Marinelli comandante provinciale Guardia di Finanza Monza Brianza

Cinque le indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati segnalati alla Corte dei conti 6 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per 55 milioni di euro. Per corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione sono state arrestate 11 persone, 34 denunciate e sequestrati 31 milioni di euro. Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state investigati 17 contesti, con 40 soggetti sottoposti ad accertamenti patrimoniali per un valore di sequestri e confische pari a 1.771.200 euro.

Nel periodo in esame, i Reparti dipendenti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno sequestrato 183 chilogrammi di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina, hashish e cannabis. Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 64 interventi e denunciati 30 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro 930.140 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy e non sicuri. Nell’ambito delle operazioni tese a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le Festività natalizie e di capodanno sono state sequestrate 7 tonnellate di fuochi di artificio e denunciate 4 persone.