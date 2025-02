Chi era Flavio Massa, il pilota morto in elicottero con Lorenzo Rovagnati. “Molto esperto, da anni volontario della Protezione Civile di Limbiate”

Limbiate (Monza e Brianza), 6 febbraio 2025 – C’era Flavio Massa, 59 anni, pilota esperto e volontario di Protezione civile a Limbate al comando del volo in elicottero precipitato ieri sera in provincia di Parma, dove ha perso la vita Lorenzo Rovagnati. La terza vittima è l’altro pilota, Leonardo Italiani, di 30 anni.

I due piloti morti nello schianto

Massa era il comandante del volo precipitato, Italiani era al suo fianco: entrambi molto esperti, lavoravano per un’azienda specializzata nel noleggio elicotteri con pilota, con sede centrale a Pescara. Guidavano un AW 109, Agusta – Westland. Massa, residente a Desio da anni prestava servizio nella Protezione Civile di Limbiate, partecipando a numerose operazioni di soccorso.

"Un volontario instancabile”

Era esperto anche in comunicazioni radio d'emergenza e aveva curato spesso delle dimostrazioni di questa attività nelle scuole. Il Capogruppo della Lega in consiglio Regionale, Alessandro Corbetta, e l’Assessore comunale di Limbiate Cinzia Galli hanno dichiarato: “Flavio era un volontario instancabile. Ci stringiamo alla famiglia e alla Protezione Civile di Limbiate, grati per tutto ciò che ha fatto”.

L’incidente a Castelguelfo di Noceto

Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell'omonimo gruppo e i due piloti sono morti sul colpo, nel tragico incidente dell'elicottero caduto ieri verso le 19 al castello di Castelguelfo di Noceto (Parma), nella tenuta della famiglia Rovagnati. . In campo i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con diverse squadre e i carabinieri. Le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Parma.

L’erede della dinastia di imprenditori

Lorenzo Rovagnati, aveva 41 anni ed era erede dell’azienda di salumi, insieme al fratello Ferruccio. Come ogni lunedì anche questa settimana era lì, in fabbrica: “Veniva ad assaggiare i prosciutti” La passione di controllare in prima persona l’aveva presa dal padre, che aveva fatto di una piccola realtà di paese dedicata al formaggio e al burro, un colosso alimentare della salumeria.