Lorenzo Rovagnati, lo choc dell’azienda per il giovane imprenditore “buono, onesto e operoso”. Lutto in Brianza: “Una perdita difficile da accettare”

Biassono (Monza e Brianza) – Sgomento e dolore. La Brianza è sotto choc per la tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati, uno degli eredi dell’azienda di salumi di Biassono (Monza e Brianza). All’indomani del terribile incidente in elicottero in provincia di Parma dall’impresa arriva il messaggio di cordoglio: “Rovagnati ha appreso attonita l'improvvisa scomparsa del Dottor Lorenzo Rovagnati, rimasto coinvolto in un incidente in cui hanno perso la vita anche i due piloti". "L'intera comunità dell'azienda, in ogni parte del mondo, si stringe attorno alle famiglie in questo momento di grande dolore", hanno fatto sapere dal gruppo agroalimentare, che dalla Brianza ha saputo conquistare i mercati mondiali.

La tragedia a Castelguelfo di Noceto

Lorenzo Rovagnati, 41 anni, è morto con altre due persone precipitando con il suo elicottero A109 poco dopo le 19 di ieri a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, nella tenuta di famiglia. Quella che visitava abitualmente di mercoledì. Con lui sono morti i piloti. Uno schianto nella nebbia, al momento sembra senza testimoni. In campo i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con diverse squadre e i carabinieri. Le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Parma.

Assolombarda: aveva passione e determinazione

Lutto nel mondo imprenditoriale lombardo, che oggi ha voluto ricordare Lorenzo Rovagnati, morto a 41 anni: "Terza generazione della famiglia di imprenditori brianzoli parte della comunità di Assolombarda e attori sociali attenti alle esigenze dei territori in cui operano, Lorenzo Rovagnati ha dimostrato in questi anni la passione e la determinazione tipici di quel fare impresa che rende grande il Made in Italy nel mondo - hanno ricordato il presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il direttore generale Alessandro Scarabelli -. In questo momento di grande tristezza, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia - in particolare alla madre Claudia e al fratello Ferruccio - e a tutti i loro collaboratori".

Il sindaco di Biassono: perdita difficile da accettare

Sgomenta Biassono. Per il sindaco Luciano Casiraghi è una “perdita difficile da accettare", porgendo "le più sentite condoglianze" a nome suo e dell'amministrazione Comunale "a tutta la famiglia e alla sua amata moglie". "Lorenzo - ha ricordato - è stato un giovane buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano in azienda e non solo. La sua perdita è difficile da accettare per tutti noi; un giovane che aveva davanti a sé ancora un grande futuro, come padre, e come imprenditore, ma purtroppo la vita ci ha riservato qualcosa di terribile".