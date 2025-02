Tragico incidente in elicottero: chi era Leonardo Italiani, il 30enne secondo pilota nato e cresciuto nel Pavese

Sommo (Pavia), 6 febbraio 2025 - Non aveva mai spostato la sua residenza dalla casa dei genitori, che dopo aver abitato a Pavia si erano trasferiti circa vent'anni fa a Sommo, piccolo centro di poco più di mille abitanti nel Pavese, tra Cava Manara e Zinasco, sulla sponda sinistra del Po.

Già da anni però Leonardo Italiani, 30enne, il secondo pilota che ha perso la vita nel tragico schianto dell'elicottero in provincia di Parma con a bordo Lorenzo Rovagnati, a Sommo lo vedevano solo saltuariamente. Dopo essersi diplomato al Liceo Volta di Pavia nel 2013, la sua passione per il volo lo aveva portato lontano dal Pavese: per tre anni, dal 2013 al 2015, ha frequentato la Aero Academy di Hillsboro, in Oregon (Usa), dove ha conseguito la licenze di pilota e anche di istruttore di volo per elicotteri. Per altri due anni, fino al 2017, era rimasto negli Stati Uniti, lavorando per aziende dell'area di New York. Facendo anche esperienza come pilota di elicottero per una società con base in provincia di Asti, ha poi frequentato la Groundschool di Bristol, nel Regno Unito, ottenendo anche la licenza di pilota di aerei di linea (Easa Airline Transport Pilot License) e sempre nel 2019 gli è stata certificata da Enac la licenza di pilota commerciale (Easa Commercial Pilot License).

Ma la passione per gli elicotteri lo ha riportato in Italia e anche se non viveva più a Sommo con i genitori, quando non era in giro per l'Italia per lavoro abitava con la compagna a Sanvarese, frazione di Torre d'Isola. Ora lavorava infatti in coppia fissa con il primo pilota Flavio Massa, 59enne originario di La Spezia morto anche lui nel tragico incedente a Castelguelfo di Noceto, per la Hoverfly Divisione Sam, società con sede a Pescara ma operativa in tutta Italia. La tragica notizia arrivata da Parma ha dunque sconvolto anche le due comunità nel Pavese di Sommo e Torre d'Isola.