Chi era Elena Caronni e come è morta: Meda sotto choc per il tragico incidente con la moto da cross

Uno schianto improvviso ed Elena Caronni non c’è più. La ragazza di 17 anni è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì, all’ospedale San Gerardo di Monza, dopo l’incidente stradale con la moto avvenuto a Meda.

Gli attimi prima

L’esatta dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine che dovranno stabilire cause, fasi ed eventuali responsabilità. Al momento si sa che Elena aveva trascorso la serata a casa propria, insieme con alcuni amici: una serata estiva come tante altre, con alcuni coetanei. Pochi minuti prima di mezzanotte, il gruppo decide di uscire. Sono tutti dotati di moto e scooter. Anche Elena, che ha una enduro 125, di cui va particolarmente fiera. A quanto pare lei deve fare rifornimento, non è chiaro se esce solo per quello o per proseguire la serata fuori con gli altri. Poca cambia: mentre sta percorrendo via delle Cave, in direzione di Camnago, succede l’irreparabile. La ragazza perde il controllo della moto e va a schiantarsi contro il palo dell’illuminazione pubblica.

La causa

Un avvallamento? Una sbandata? Una distrazione? Un guasto? Un malore? Troppo presto per dirlo, tutte le ipotesi restano aperte. L’impatto è tremendo: Elena non riesce ad evitarlo e viene sbalzata giù dal sellino. Gli amici che si accorgono di quanto successo frenano di botto e scendono per soccorrerla. Quindi danno l’allarme. In pochi minuti arrivano a sirene spiegate un’auto medica e un’ambulanza. Sul posto, a ruota, intervengono anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Seregno.

La corsa in ospedale

La situazione appare subito molto grave. La ragazza, residente nella stessa Meda, viene trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo di Monza. I medici fanno il possibile, ma nella notte non possono fare altro che constatare il decesso della giovane, mentre i carabinieri portano a termine accertamenti e rilievi, stando ai quali, non risultano altri veicoli coinvolti.

Il sindaco

“Appena ho appreso la notizia ho sentito la polizia locale per conoscere qualcosa di più dell’accaduto - dice il sindaco Luca Santambrogio -. Una grande tragedia che colpisce una famiglia residente a Meda. Il mio più grande cordoglio ai genitori della diciassettenne per l’inaccettabile perdita della figlia. Un invito a tutti i ragazzi che girano in motorino, in bicicletta o con altri mezzi a prestare la massima attenzione e la giusta dose di prudenza alla guida».

Le reazioni

La notizia è rimbalzata presto sui social network, creando sgomento in tutta la popolazione e anche nei comuni attorno. Elena era conosciuta e ammirata per il suo sorriso e la sua bellezza. “Una ragazza meravigliosa”, così la ricordano in tanti sui social network, facendo le condoglianze e stringendosi attorno ai genitori Mario e Cinzia. La 17enne studiava all’istituto professionale Ciofs di Cesano Maderno, dove tutti i giorni portava la sua voglia di vivere. Nei prossimi giorni si conoscerà la data dei funerali, dove saranno in tanti a volerle dare l’ultimo saluto.