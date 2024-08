Asso, si scontra con un’auto: centauro di 33 anni sbalzato sull’asfalto è in fin di vita

Asso (Como), 20 agosto 2024 – È stato portato in fin di vita all’ospedale San Gerardo di Monza il motociclista di 33 anni rimasto coinvolto in un grave incidente oggi poco prima di mezzogiorno ad Asso sulla provinciale 44. Uno scontro fra un'auto e la sua moto ha avuto come conseguenza che il trentatreenne è stato sbalzato di oltre sei metri sull’asfalto e ha riportato un trauma cranico, oltre a traumi a schiena, bacino, addome e alle braccia. Sul posto, oltre al personale del 118, oltre ad automedica ed elisoccorso sono intervenuti anche i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente stradale. Illeso ma sotto choc il ragazzo di vent’anni che si trovava alla guida del veicolo.