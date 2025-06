Ecco “Miobus”. Il trasporto ora è su misura

Trasporto flessibile su misura, dall’1 luglio a Vimercate arriva Miobus: si potrà prenotare il viaggio fino a mezz’ora prima della partenza. Mobilità sempre più personalizzata in città, dopo le corse a chiamata l’organizzazione entra in una nuova fase ancora più tagliata su misura. Si fa tutto tramite App (da scaricare Google Play e App Store), si fissa la fermata di partenza, quella di arrivo e l’orario. Il tragitto viene ottimizzato in tempo reale in base alle richieste ricevute. È possibile salire e scendere solo in corrispondenza delle pensiline autorizzate.

L’obiettivo "è dar riposta alle esigenze di tutti - spiega il Comune -. Insieme ad Addabus, l’azienda che offre le prestazioni, investiamo sulle esigenze di muoversi in orari non canonici. Il servizio a chiamata rappresenta una valida alternativa all’auto privata, con vantaggi in termini di riduzione del traffico e dell’impatto ambientale". E questa era stata una delle leve che avevano portato al nuovo mezzo e alla svolta, dopo anni di corse vuote a orari stabiliti. Il successo della formula è raccontato dai numeri: si arrivati anche a 400 passeggeri al giorno. E con i dati è arrivata la conferma dopo una sperimentazione e nuove fermate, come via Rossino al Centro don Gnocchi. Le strutture sanitarie restano una delle mete predilette e per questo la cartina ne ha tenuto sempre più conto. È nato tutto da esperienze europee e italiane adattate dalla città ai bisogni dei vimercatesi.

Bar.Cal.