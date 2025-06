L’alta tecnologia al MiMo. Qui il futuro è già in pista

Auto senza pilota in pista, robot umanoidi ad accogliere e assistere i visitatori all’infopoint. La Brianza mette in mostra le meraviglie del futuro. Lo farà da domani a domenica all’Autodromo con la quarta edizione di MiMo-Milano Monza Motor Show, il festival motoristico gratuito che quest’anno unirà alla passione e all’adrenalina automobilistica anche uno sguardo sull’alta tecnologia. Così sarà per tutti i tre giorni, quando scenderanno sul circuito le monoposto della Indy Autonomous Challenge, modelli Dallara AV-23 a guida autonoma e senza conducente. A programmare i software, gli studenti e i ricercatori delle più importanti università e dei maggiori centri di ricerca al mondo, tra cui il Politecnico di Milano. Accanto a questo simbolo di avanguardia tecnologica e innovazione, all’interno dell’area Dallara Ak Esports ci sarà una sim lounge dedicata al mondo della guida virtuale. E un’altra esperienza particolare che i visitatori potranno fare sarà quella di essere accolti nell’infopoint ufficiale del MiMo dal robot umanoide cognitivo RoBee, creato dall’azienda brianzola Oversonic Robotics: sarà lui a fornire assistenza al pubblico, a dare informazioni sul programma e sulle attività in corso. L’idea è quella di sottolineare l’evoluzione più recente nella relazione tra uomo e tecnologia e mostrare un esempio di come l’intelligenza artificiale e gli umanoidi cognitivi possano essere integrati nella quotidianità, anche in contesti ad alto contenuto spettacolare come appunto il MiMo, e non soltanto, come già avviene con RoBee, nelle fabbriche e nelle imprese manifatturiere. È la stessa Oversonic a evidenziare il legame tra i bolidi a guida autonoma che scenderanno in pista e la tecnologia di RoBee. Si tratta di "una dimostrazione concreta delle potenzialità delle nuove tecnologie AI-based, capaci di controllare veicoli ad altissime prestazioni in totale autonomia, con standard elevati di affidabilità e sicurezza - spiegano dall’azienda di Carate -. Una rivoluzione che accomuna la mobilità avanzata e la robotica cognitiva: così come l’intelligenza artificiale consente alle monoposto più sofisticate di muoversi in modo indipendente e preciso anche in contesti estremi, allo stesso modo abilita RoBee a operare in ambienti industriali e sanitari complessi con un’autonomia certificata". "Portare RoBee al MiMo significa avvicinare le persone al futuro dell’intelligenza artificiale in modo tangibile, accessibile - dicono Paolo Denti e Fabio Puglia, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Oversonic -. In un evento che celebra la potenza, la velocità e l’innovazione della mobilità, la presenza di un robot cognitivo come RoBee evidenzia il ruolo strategico che l’AI può assumere anche nel mondo dell’automotive". Ma il MiMo sarà soprattutto un festival di passione automobilistica: all’inaugurazione sfileranno la Pagani Huayra R Evo Roadster e altri bolidi, insieme a supercar, edizioni limitate e prototipi. Ogni giorno ci saranno drift show e spettacolari parate tra modelli che hanno segnato la storia dell’automobile e mezzi proiettati nel futuro.