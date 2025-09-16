Due giorni di convegno sulla pace nel segno della Diocesi

Due giorni di convegno sulla pace con relatori illustri e la conclusione dell’arcivescovo Delpini. È l’appuntamento di oggi e domani nell’ex seminario di Seveso, oggi Centro Pastorale Ambrosiano, in via S. Carlo. “Geopolitica e pace. Il dovere di immaginare il futuro“: è il titolo della due-giorni promossa dal Vicariato per la Formazione permanente del Clero della Diocesi di Milano. L’iniziativa, pensata anzitutto per i preti del primo decennio di ordinazione, sarà aperta anche a tutto il clero e a tutti i laici interessati. Alle riflessioni contribuiranno Lucio Caracciolo, fondatore della rivista “Limes“ e docente di Studi strategici nel Dipartimento di scienze politiche della Luiss di Roma, Andrea Riccardi, storico, fondatore della Comunità Sant’Egidio, già ministro per la Cooperazione internazionale e l’integrazione, monsignor Bernardito Cleopas Auza, da marzo Nunzio apostolico presso l’Unione Europea, già Osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite, e l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

La prima sessione dei lavori sarà questo pomeriggio dalle 15 alle 18, con una tavola rotonda dal titolo “La situazione geopolitica mondiale, la responsabilità della Chiesa, il dialogo, l’educazione alla pace“, con gli interventi di Caracciolo e Riccardi. Le conclusioni saranno affidate a monsignor Delpini. Domani, dalle 9.30 alle 12.30, ci sarà la conferenza “L’Onu dov’è oggi? E l’Europa? Come potrebbero muoversi queste realtà come apporto alla pace“. In preogramma relazioni di monsignor Auza e Caracciolo. Questo appuntamento nasce dal desiderio di raccogliere e approfondire un invito proprio dell’Arcivescovo, che lo scorso maggio ha esortato le comunità cristiane a pregare e a trovare vie per costruire la pace proponendo il manifesto “La pace sia con voi“, ispirato alle prime parole di Papa Leone XIV la sera dell’elezione.

Gabriele Bassani