Desio, paracadutista precipita dopo il lancio e si schianta in un campo: è grave. Cancellata la Festa dello sport

Desio (Monza e Brianza), 15 settembre 2024 – C’erano centinaia di persone nel campo centrale del centro sportivo di Desio durante la Festa dello sport. Erano previsti tre lanci con quattro paracadutisti. L'incidente si è verificato durante il primo: dopo che i tre amici-colleghi erano atterrati correttamente, come da programma, è toccato a lui. Durante il volo, però, a un certo punto si è spostato improvvisamente verso un campo, a nord, adiacente, ed è rovinosamente planato a terra schiantandosi sul terreno. La Festa arrivata al suo decimo anno, organizzata dalla sezione di Desio dell'Associazione nazionale paracadutisti d’Italia, è stata così funestata da un grave incidente che non si era mai verificato prima d’ora. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Dai primi elementi raccolti pare tuttavia che, nel compiere la manovra, si sarebbe impigliato in uno degli alberi ed è precipitato al di sotto della vegetazione. I soccorritori della Croce Rossa di Desio, già presenti per la manifestazione al centro sportivo, sono intervenuti immediatamente. Allertata la centrale operativa del 118, sul posto è arrivata anche l’automedica vista la serietà delle condizioni dell’uomo. L’ambulanza era già presente sul posto, come sempre avviene durante queste manifestazioni.

Il lancio dei paracadutisti al campo comunale durante la festa dello sport dell'anno scorso

L’indagine dei carabinieri

AI carabinieri di Desio il compito di ricostruire l’accaduto. Il ferito, cinquantenne, all’arrivo dei soccorsi non aveva perso conoscenza nonostante i gravi traumi riportati. Dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. In segno di rispetto la manifestazione è stata annullata. L'assessore Andrea Civiero, presente all'avvenimento insieme al sindaco Simone Gargiulo, ha espresso il suo sconcerto e il dolore per l’incidente di cui è rimasto vittima il paracadutista: “Siamo davvero dispiaciuti di quanto è capitato. Come Amministrazione comunale, assieme al Comitato Sport Desio e alle altre autorità presenti, abbiamo deciso di interrompere la manifestazione. La scelta di annullare i festeggiamenti ci è sembrata un gesto di sostegno e solidarietà. Di feste ne avremo ancora, la priorità in questo momento è che le condizioni del paracadutista migliorino e possa al più presto guarire”.