“Non si è aperta la tuta alare ed è precipitato”: trovato morto sulla parete del Forcellino ad Abbadia Lariana

Abbadia Lariana (Lecco) – Tragedia in provincia di Lecco. Questa mattina, mercoledì 21 febbraio, una persona è morta sulla parete del Forcellino, nel territorio di Abbadia Lariana. Stando a quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 11, a seguito di una chiamata in cui un testimone ha riferito di aver visto una persona lanciarsi con tuta alare dalla parete del Forcellino. A seguito del lancio – ha aggiunto Areu – è stata “riferita la caduta in avvitamento senza apertura della vela (quota stimata 200/300m di altezza)”.

La vittima è un uomo, di cui al momento non sono note le generalità. È stato trovato senza vita dopo che sono scattati i soccorsi. I sanitari che lo hanno rinvenuto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, Soccorso Alpino e Polizia di Stato. La dinamica della tragedia è stata confermata ma al momento non è noto se “si tratta effettivamente della vela di emergenza di una tuta alare o se vela da discesa da paracadutismo classico”.