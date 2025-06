È irreperibile. Non avrà la pena sospesa

Ha palpeggiato una 15enne sul treno cercando poi di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a divincolarsi e raggiungere un’altra carrozza per chiedere aiuto. Per questo fatto, accaduto nel maggio 2022, un 34enne originario del Mali e residente a Cesano Maderno voleva patteggiare per violenza sessuale 2 anni con la pena sospesa, ma per ottenerla doveva partecipare a un percorso di recupero. Invece risulta irreperibile. Il giudice ha quindi rinviato l’udienza a dicembre quando per l’imputato si prospetta un altro patteggiamento, oppure un processo con il rito abbreviato, ma con il carcere. La sua irreperibilità aveva già causato la sospensione del procedimento, arrivato al vaglio della giustizia dopo oltre 2 anni dai fatti. Secondo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura, il 10 maggio 2022 l’uomo, mentre si trovava su un convoglio del treno proveniente da Saronno e diretto ad Albairate, ha notato che la ragazzina era seduta da sola in una carrozza deserta e ha tentato di approcciarla. Ma senza risultato.

Allora il 34enne sarebbe passato alle vie di fatto, prima palpeggiando il seno della quindicenne e poi tentando di trascinarla verso il bagno. Ma la ragazzina era riuscita a reagire e a liberarsi dalla stretta dell’uomo, raggiungendo un’altra carrozza. Intanto il maliano era stato bloccato e raggiunto dai carabinieri alla stazione di Seveso, che lo avevano portato in caserma e sentito in attesa della denuncia della ragazzina. La presunta vittima ormai ha compiuto la maggiore età e si è costituita parte civile per ottenere un risarcimento dei danni.

S.T.