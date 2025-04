Vedano, attraversa i binari con la bici: travolto dal treno, il passaggio a livello era chiuso

Vedano Olona (Varese) – Tragedia sui binari ieri mattina a Vedano Olona, un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Laveno Mombello e diretto a Milano Cadorna.

Ieri era ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale che non ha lasciato scampo al cinquantunenne, residente a Vedano Olona, l’indagine è a carico degli agenti della Polfer di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 8.30, in prossimità della stazione di Vedano Olona, il cinquantunenne, che aveva con sé la bicicletta, per superare il passaggio livello, chiuso in quel momento, ha affrontato l’attraversamento dei binari ed è stato investito dal convoglio che stava sopraggiungendo in velocità e del quale non si sarebbe accorto, in tempo per mettersi in salvo. L’urto è stato inevitabile e devastante, il cinquantunenne è stato sbalzato per diversi metri.

Subito è partita la richiesta di intervento ai soccorsi, sul posto gli operatori del 118, con un’ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri di Varese, gli agenti della Polizia ferroviaria del compartimento di Milano, i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi per la messa in sicurezza dell’area. Il treno coinvolto nell’incidente è rimasto bloccato a lungo sui binari, i passeggeri a bordo e diretti a Milano sono stati fatti scendere e poi risalire su di un altro convoglio, tutte le corse sulla tratta sono rimaste bloccate.

Secondo quanto comunicato da Trenord, diversi treni in transito sulla linea sono stati cancellati, altri hanno subito variazioni negli orari o ritrdi. Per garantire una parziale continuità del servizio, è stato istituito un collegamento sostitutivo con autobus tra le due stazioni interessate, Malnate e Tradate. In mattinata i passeggeri diretti a Milano sono stati invitati a recarsi presso la stazione di Varese Rfi, per proseguire il viaggio utilizzando le linee S5 e S50, mentre da Saronno era possibile raggiungere il capoluogo attraverso i treni delle linee S1 e S9, quest’ultima in partenza da Saronno Sud.

Nel primo pomeriggio disagi si sono invece verificati sulla linea tra Saronno e Milano Cadorna per un guasto prima a Castellanza e poi a Saronno che ha causato ritardi e anche alcune cancellazioni di treni.