Fumo e “pioggia” in banchina alla stazione M2 di Famagosta: cosa è successo

Milano, 7 maggio 2025 – “Nube” di fumo in banchina: è colpa, forse, dell’entrata in funzione del freno di stazionamento di un vagone, rimasto attivo mentre il treno era in corsa. L’episodio si è verificato questa mattina, mercoledì 7 maggio, verso le 7, alla stazione della linea 2 della metropolitana Famagosta.

L’allarme

Orario di punta, quando molti pendolari si trovavano alla fermata, in attesa di prendere il treno per recarsi sul luogo di lavoro e a scuola. Non appena il fumo si è diffuso nei sotterranei, si è attivato l’impianto antincendio. Dai “rubinetti” ha iniziato a piovere acqua sui passeggeri in banchina.

Molti si sono trovati con gli abiti bagnati, così come borse e zaini. Chi aveva con sé l’ombrello, portato da casa in previsione degli acquazzoni che oggi pomeriggio dovrebbero abbattersi su Milano, l’ha aperto, per ripararsi dalla “precipitazione” imprevista.

Le testimonianze

Alcune delle persone che si trovavano in stazione hanno parlato, oltre che di fumo, di un forte “odore acre” di bruciato. Altri, a bordo del treno su cui, secondo Atm, è avvenuto il guasto, hanno raccontato di essere rimasti fermi dieci minuti in galleria.

Successivamente il convoglio è ripartito, saltando la fermata di Famagosta. Tutto si è risolto in una ventina di minuti: la circolazione è ripresa regolarmente. Il treno è stato portato in deposito.

La voce di Atm

L’azienda di trasporti ha spiegato che gli impianti di sicurezza sono entrati in azione immediatamente, funzionando come da protocollo, a fronte di eventi del genere.

D’altra parte, riconoscendo il disagio per chi si trovava in stazione, sempre Atm ha fatto sapere che chiunque si sia trovato con indumenti e accessori bagnati può fare richiesta di rimborso, compilando il form sul sito.