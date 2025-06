In bici da Crema al Sud: "Stavolta mi sono superato"

Lui le vacanze le fa in bicicletta. Non tutte, ma almeno una parte. E con la bicicletta quest’anno ha percorso 1.360 chilometri, da San Bernardino a San Bernardino. Lui è Aldo Chiloiro, 60 anni a novembre, impiegato comunale a Crema, podista da sempre e ciclista dal 2019 che quest’anno con la sua bicicletta ha strafatto: anziché i “soliti” giri da soli 500 chilometri, ne ha percorsi 1.360.

Come mai quest’anno così tanti chilometri?

"È l’anno giubilare e con altri cinque amici abbiamo deciso di arrivare a Roma. Quattro giorni da circa 130-150 chilometri ciascuno e saremmo arrivati a destinazione per poi tornare in treno dopo aver passato la Porta Santa e portato i saluti di don Lorenzo, parroco di San Bernardino, a un parroco romano suo amico. Però poi io ha pensato di andare a trovare mia mamma che vive a Taranto e visto che gli altri non potevano venire ho messo in conto di andarci da solo".

Però poi si è fermato a Bernalda (in provincia di Matera).

"Sì, perché mia moglie mi ha fatto una sorpresa. È andata a trovare i suoi a Bernalda e quindi mi sono fermato anch’io qui. In pratica ho fatto da Crema, dalla chiesa di San Bernardino a Bernalda, dove c’è un’altra chiesa dedicata a San Bernardino. Perché il patrono della località lucana è proprio San Bernardino".

Dieci giorni in giro per l’Italia in bici. La tappa più dura?

"La prima, quella da Crema a Berceto, con 40 chilometri in salita e sulle spalle il peso del bagaglio. È stato difficile ma ce l’abbiamo fatta".

E quella più lunga?

"Da Radicofani (Siena) a Montefiascone (Viterbo). Lunga 160 chilometri ma con 2.000 metri di dislivello. Siamo arrivati alle 21, all’imbrunire".

Pericoli sulle strade?

"No. Di solito percorriamo vie poco trafficate e poi passiamo nei centri dei paesi".

Quando ha iniziato con queste vacanze in bicicletta?

"Nel 2019. Mi ha fatto incuriosire Andrea Pavesi e proprio con lui e altri amici adesso la domenica pedaliamo spesso per 150 chilometri e più. Siamo andati a Bibione, Venezia, due giorni sulle Dolomiti".

Sogno nel cassetto?

"Il primo l’ho realizzato lo scorso anno da podista, partecipando alla maratona di New York; il secondo è partire in bici da Roma e arrivare a Canterbury (1.679 chilometri). Forse quando andrò in pensione...".