Il crollo del braccio di una gru in un cantiere ad Albiate: rinviato a giudizio il noleggiatore, un anno al responsabile della manutenzione

Albiate (Monza Brianza), 12 Giugno 2025 – Poco prima delle 7.30 un rumore assordante e il braccio della gru lungo sei metri che crolla e si abbatte contro la recinzione, il giardino e una parte della palazzina vicina al cantiere dove era montata.

La sentenza

Per questo infortunio sul lavoro, accaduto l'1 giugno del 2022 in via Cesare Battisti, ad Albiate, e che fortunatamente non aveva provocato alcun ferito, il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Giudici ha condannato per crollo colposo di costruzioni a un anno con la pena sospesa il responsabile della manutenzione della gru e ha rinviato a giudizio il titolare della ditta che aveva messo a disposizione la gru nel cantiere. Per quest'ultimo il processo si terrà a novembre.

Rimpallo di responsabilità

All'udienza i due imputati si sono rimpallati la responsabilità dell'incidente, oltre a chiamare in causa anche l'azienda costruttrice della gru per un ipotetico difetto di costruzione. Il crollo aveva svegliato di soprassalto tutti i residenti della zona. Probabilmente anche grazie dell'orario ancora di prima mattina nessuno era rimasto ferito perché il braccio della gru si era abbattuto anche su un orto della villetta.