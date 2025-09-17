Milano solo da bere?

Andrea Morleo
Milano solo da bere?
MonzaBrianza
CronacaCorso gratuito per saldatore
17 set 2025
VERONICA TODARO
Cronaca
Corso gratuito per saldatore

Ci sono ancora posti disponibili per il corso gratuito, al via a ottobre, che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine e imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. Il corso, della durata di 100 ore, in modalità teorica/pratica, tre pomeriggi alla settimana fino a dicembre, ha l’obiettivo di far acquisire le nozioni riguardanti i principi fondamentali della saldatura, eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse (saldatura a Mig, Tig, Mag); formazione sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 (rischio alto). Il corso è gratuito per persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono disoccupate o beneficiarie di ammortizzatori sociali. Al termine verrà rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 19/2007 a coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore del percorso e acquisiranno le competenze previste a seguito del superamento di un esame. Riferimenti e contatti: tel. 0362.39171, formazioneadulti@codebri.mb.it. Sono previsti servizi gratuiti di orientamento e accompagnamento nella ricerca del lavoro.

Veronica Todaro

