Corso gratuito per saldatore

Ci sono ancora posti disponibili per il corso gratuito, al via a ottobre, che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse. Il saldatore è un operaio specializzato nella saldatura che opera in aziende meccaniche, all’interno del reparto produzione, ma lavora anche in cantieri edili, navali, officine e imprese di diversi settori. Il corso per saldatore, proposto dal Consorzio Desio Brianza, fornirà gli strumenti per operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente. Il corso, della durata di 100 ore, in modalità teorica/pratica, tre pomeriggi alla settimana fino a dicembre, ha l’obiettivo di far acquisire le nozioni riguardanti i principi fondamentali della saldatura, eseguire la saldatura di superfici metalliche con tecniche complesse (saldatura a Mig, Tig, Mag); formazione sicurezza ai sensi del Dlgs. 81/2008 (rischio alto). Il corso è gratuito per persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono disoccupate o beneficiarie di ammortizzatori sociali. Al termine verrà rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi della L.R. n. 19/2007 a coloro che frequenteranno almeno il 70% delle ore del percorso e acquisiranno le competenze previste a seguito del superamento di un esame. Riferimenti e contatti: tel. 0362.39171, formazioneadulti@codebri.mb.it. Sono previsti servizi gratuiti di orientamento e accompagnamento nella ricerca del lavoro.

Veronica Todaro