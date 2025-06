Dall’operaio al panettiere: a colloquio con le aziende

Il Centro per l’impiego di Cesano Maderno di Afol MB organizza la terza edizione del Salone del Lavoro. L’appuntamento è oggi dalle 9 alle 13 a Palazzo Arese Borromeo. Una mattinata per svolgere colloqui con aziende e agenzie. Saranno inoltre illustrati corsi di formazione per migliorare le competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. Tante le posizioni aperte: operaio metalmeccanico, operaio chimico, magazziniere, tecnico formulatore senior, colorista di produzione, tecnico informatico, addetto alla programmazione della produzione, tecnico formulatore junior ma anche addetto reparto salumi formaggi, addetto macelleria/polleria, addetto panetteria/pasticceria, store manager in training, specialista gastronomia, solo per citare alcune delle proposte. Per informazioni: tel. 0362.64481, cpi.cesano@afolmb.it.