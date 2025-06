Concorezzese, patto con l’Ausonia. Salva l’attività di base: esultano 300 tesserati

Concorezzo, 3 giugno 2025 – Il calcio a Concorezzo è salvo. E, forse, non è mai stato veramente in pericolo. L’attività al centro sportivo di via Pio X, specie per il settore giovanile – che da settembre potrebbe anche avere una categoria in più – e i 300 tesserati per la stragrande maggioranza sotto i 18 anni proseguirà senza intoppi con una nuova proprietà, una nuova società e per le fasce alte addirittura una nuova denominazione.

Procediamo con ordine e precisamente dallo scorso 9 marzo quando attraverso un comunicato stampa il consiglio direttivo della Concorezzese presieduto da Carlo Mariani ufficializzava la volontà di non rinnovare l’accordo con il Comune per la gestione degli spazi. Motivo: l’aumento degli oneri di gestione. E così è stato.

La stagione agonistica termina il 30 giugno, le attività la domenica in arrivo, giorno a partire dal quale entrerà in gioco la nuova proprietà. Si tratta della HeoLive SSDarl già impegnata nel calcio detenendo l’Ausonia 1931, società più che seria del vasto panorama calcistico milanese della zona sud-ovest del capoluogo, che di recente ha stretto una collaborazione con l’Atalanta. Il presidente dell’Ausonia è Mario Di Benedetto, l’uomo di riferimento di questa operazione a Concorezzo è Massimo Mioni.

Insomma il calcio prosegue a Concorezzo con una nuova organizzazione. Fino alla categoria Allievi, con l’aggiunta probabilmente dell’Under 21 allestita per evitare la dispersione di ragazzi al termine della trafila, le squadre manterranno il nome Concorezzese. Juniores e prima squadra si chiameranno invece Ausonia.

A garantire la continuità del progetto è la presenza del direttore sportivo Glauco Paggetta che ritroverà sulla panchina della Promozione quel Marco Varaldi da lui “scoperto” e portato alla Base con cui al primo colpo si guadagnò il salto in Eccellenza. Allenamenti due volte la settimana a Milano, la rifinitura e le partite casalinghe a Concorezzo. Il centro sportivo sarà utilizzato anche dall’Atletica Concorezzo. “L’obiettivo è chiaro: dare continuità alla tradizione calcistica concorezzese, valorizzando il settore dilettantistico e investendo su un progetto sportivo sostenibile, in grado di coinvolgere la comunità locale e di offrire nuove opportunità ai giovani talenti del territorio”, si legge nella nota ufficiale.