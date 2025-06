Nicole Bracco conquista la tredicesima vittoria al Trofeo Rosa di Montalto

Nicole Bracco ottiene la tredicesima vittoria e continua a divertirsi. La talentuosa ciclista della Società Cesano Maderno fa festa anche nell’Aretino, precisamente a Montalto, dove le ragazze della categoria esordienti hanno gareggiato per il Trofeo Rosa. Tredicesimo successo sul tabellino stagionale per Bracco, che spicca per le sue doti di velocista ma anche di passista: trionfa alla grande davanti a Livia Rossi (Vangi Ladies Cycling Team) e Olivia Giovannetti del Team Fabiana Luperini: ottava la compagna di squadra Aurora Cerame, che tra le giovani del primo anno figura come la seconda classificata dietro Alessandra Luna (Foligno Cycling Team). La gara si è risolta sulla salita finale verso Montalto: ai meno due chilometri dall’arrivo si è verificato il deciso allungo di un drappello di atlete che man mano alzano l’andatura e l’epilogo è ancora una volta in volata ma a ranghi ristretti con il traguardo posto in leggera ascesa. È lì che Nicole Bracco sprigiona tutta la sua potenza piazzando la stoccata vincente ai 250 metri. Nulla da fare per le avversarie costrette ad accontentarsi del piazzamento di rincalzo. A Montalto hanno gareggiato anche le allieve con le rosse di Cesano Maderno che ottengono la sesta posizione grazie a Vivienne Cassata, giunta all’arrivo con un gap di soli 3 secondi dalla vincitrice, la bresciana Anna Bonassi del Team Flandreslove Fiorenzo Magni. E adesso arriva il bello.

Tra oggi e domani la formazione brianzola presieduta da Giuseppe Fontana e diretta da Guido Roncolato sarà impegnata in un meeting di corse in pista tra il Velodromo di Crema e il Velodromo torinese di San Francesco al Campo. Rivedremo invece le ragazze in gara su strada domenica a Cerbara, in provincia di Perugia, dove verrà assegnato il Trofeo Alta Valle del Tevere. L’appuntamento clou della stagione rimane comunque il campionato italiano che quest’anno si svolgerà in Friuli, a Gorizia, sabato 5 luglio.