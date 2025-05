Bracco e Cerame dominano a Cesano

La Società Cesano Maderno è profeta in patria e conquista la prima e la seconda posizione con Nicole Bracco e Aurora Cerame. A Cesano, dove si è svolto il Trofeo Rosa-Aspettando il Giro, le ragazze del team locale hanno dominato la scena tra le esordienti. Oltre all’assolo della Bracco, c’è la seconda piazza della Cerame (migliore tra le primo anno) che allo sprint ha regolato il gruppo. Superlativa Nicole che mette a segno l’ennesimo sigillo di questa stagione (nove) che le consente di essere la più vittoriosa in Italia. Per le rosse di Cesanoo pure l’ottavo posto di Martina Pianta e il nono di Camilla Paravagna. Successo della modenese Anna Mucciarini invece tra le allieve, Emma Colombo conclude al terzo posto, mentre la compagna di squadra Carlotta Ronchi chiude in nona posizione.

Ordine d’arrivo Esordienti: 1. Nicole Bracco (SC Cesano Maderno); 2. Aurora Cerame (SC Cesano Maderno); 3. Emanuela Sferragatta (Team Franco Ballerini) ; 4. Anna Mombello (I Cinghiali Evo); 5. Alice Cerretti (Mazzano Asd); 6. Alessandra Luna (Foligno Cycling Team); 7. Geroli Mara (SC Busto Garolfo); 8. Martina Pianta (SC Cesano Maderno); 9. Camilla Paravagna (SC Cesano Maderno); 10. Michelle Marzetti (Gazzanighese GBC).

Ordine d’arrivo Allieve: 1. Anna Mucciarini (Flandreslove Fiorenzo Magni Brescia, 2. Marzia Bersellini (Gioca in Bici Oglio Po), 3. Emma Colombo (SC Cesano Maderno), 4. Giorgia Massari (Team Serio), 5. Anna Bonassi (Flandreslove Fiorenzo Magni), 6. Viola Invernizzi (Team Serio), 7. Emma Cocca (Flandreslove Fiorenzo Magni), 8. Nina Marinini (Biesse Carrera Zambelli), 9. Carlotta Ronchi (SC Cesano Maderno), 10. Isabella De Angelis (Scuola Ciclismo Verso l’Iride).

Danilo Viganò