Prese a mazzate il vicino di casa: il sedicenne aggressore incapace totale di intendere e volere

Cesano Maderno (Monza Brianza), 22 Gennaio 2025 - E' stato dichiarato da una perizia psichiatrica completamente incapace di intendere e di volere al momento del fatto il 16enne che lo scorso settembre ha aggredito un suo vicino di casa di 60 anni colpendolo alla testa con 19 colpi di mazza da baseball, fino a spezzarla, e ferendolo gravemente.

Il condominio dell’orrore in via Friuli a Cesano Maderno

Il giovane, arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, sarà giudicato a febbraio dal Tribunale per i minorenni di Milano, dove appare scontata la non procedibilità per infermità mentale e ha già lasciato il carcere minorile per essere ricoverato in una struttura pubblica per affrontare un periodo di cura

. Vittima della violenta aggressione era stato un imprenditore che era sceso la sera nel garage con la moglie per mostrarle l'auto nuova, poi rimasto solo mentre lei andava a buttare la spazzatura e risaliva in casa. L'uomo era finito in gravissime condizioni in ospedale dove, fortunatamente, è riuscito progressivamente a riprendersi. Il 16enne aveva abbandonato la mazza sul posto ed era tornato nella sua abitazione. A chiamare i militari poi erano stati i suoi stessi familiari, dopo aver notato tracce di sangue sui suoi vestiti.

"Non so perché l'ho fatto", aveva detto nel suo interrogatorio il 16enne, che quella sera avrebbe sentito l'impulso di aggredire, forse sotto effetto di stupefacenti che assumeva da tempo, e avrebbe scelto letteralmente "a caso".

A quanto emerso il 16enne, figlio di professionisti, aveva già manifestato i segni di una mente disturbata ed era per questo già seguito per una terapia psicologica.