Biassono (dove il palazzetto da decenni è firmato Rovagnati) piange Lorenzo: lutto cittadino e bandiere a mezz’asta

Biassono (Monza e Brianza), 6 febbraio 2025 - Lutto cittadino da qui ai funerali, che restano ancora da fissare ma per cui verosimilmente ci vorrà qualche giorno. Intanto già sono a mezz'asta le bandiere sulla facciata del palazzo municipale. Biassono attonita e scossa per la morte di Lorenzo Rovagnati, erede insieme al fratello Ferruccio della famosa azienda di salumi, deceduto a 41 anni nell'incidente in elicottero avvenuto ieri sera a Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma. La città a due passi da Monza, dove si trova la sede del celebre marchio alimentare, si è stretta attorno alla famiglia e all'azienda. L'Amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino sino al giorno delle esequie.

L’impegno sul territorio

In tanti, fra gli abitanti, ricordano la disponibilità di Lorenzo Rovagnati e della sua famiglia nei confronti della comunità locale: mai è mancata l'attenzione verso le associazioni e le società sportive, ma anche verso altri bisogni. Da decenni il palazzetto dello sport porta il nome dei Rovagnati, sponsor principale della struttura. Il sindaco Luciano Casiraghi si dice "incredulo e triste". "Lorenzo è stato un giovane buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti quelli che lo conoscevano, in azienda e non solo - racconta Casiraghi -. La sua perdita è difficile da accettare".

"Lorenzo è stato un giovane buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti quelli che lo conoscevano, in azienda e non solo”

Sgomento anche a Villasanta

Dolore, tristezza e rammarico per la morte di Rovagnati vengono espressi anche dall'Amministrazione di Villasanta, dove l'azienda ha uno stabilimento. "Ci uniamo al cordoglio di tutta la Brianza per la scomparsa di Lorenzo Rovagnati, la notizia della sua morte ha colpito l'intera comunità - spiegano -. L'azienda ha lasciato la sua impronta anche a Villasanta, con la sede aperta nel 1998 in viale Monza, costituendo un elemento di ricchezza per il territorio".