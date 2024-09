Incidente a Barlassina, incidente tra auto e furgone: soccorsa anche una 13enne

Barlassina (Monza Brianza), 8 settembre 2024 - Un incidente stradale tra un'auto e un furgone che ha coinvolto anche una ragazzina di 13 anni ha fatto arrivare l'elisoccorso da Como questo pomeriggio a Barlassina. Erano le 14 quando un furgone si è scontrato con un'auto all'incrocio tra la Statale dei Giovi e via De Sanctis a Barlassina. La vettura è finita contro la recinzione di un palazzo.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono intervenute tre ambulanze e due auto mediche oltre all'elisoccorso, inviati dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza di Monza e Brianza e i mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente però le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto e l'elisoccorso ha potuto rientrare senza portarsi via nessuno. La ragazzina è stata trasportata con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, mentre l’uomo è stato accompagnato in codice verde all'ospedale di Desio.