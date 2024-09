Auto finisce in un dirupo in Corsica: morta coppia di insegnanti lombardi

Milano – Due insegnanti lombardi di 70 anni sono morti in un terribile incidente avvenuto sabato a Tallone, nell’Alta Corsica. La notizia è riferita dai media dell’isola. In base a quanto emerso l’auto su cui si trovavano a bordo – per cause ancora in corso di accertamento – è finita in un dirupo. Le vittime erano entrambe insegnanti, lei valtellinese e lui milanese e – riferisce la Provincia di Lecco – avevano lavorato a lungo nelle scuole della provincia di Lecco, come docenti delle elementari.

La coppia viaggiava con altri due amici che sarebbero – stando ai media locali – di nazionalità francese. L’impatto non avrebbe lasciato scampo ai due docenti di scuola elementare che sarebbero morti sul colpo insieme alla coppia di amici con cui stavano trascorrendo la giornata. L’allarme è stato lanciato da un passante ma i soccorsi giunti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.