Salerano, auto in panne sulla Provinciale: scende per chiedere aiuto ma viene investita e uccisa

Salerano sul Lambro (Lodi) – Stava chiedendo aiuto perché la sua auto era in panne, la donna di 47 anni residente a Milano investita e uccisa poco dopo mezzanotte lungo la Strada provinciale 115 tra Salerano al Lambro e Lodi Vecchio, nel Lodigiano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e ai vigili del fuoco, la donna era appena scesa dalla sua auto in panne per cercare di segnalare la vettura ferma nel buio quando è stata investita da un automobilista che sopraggiungeva in quel momento, che si è fermato e ha subito chiamato i soccorsi.

La donna, che viaggiava da sola, è stata quindi portata nel vicino ospedale di Vizzolo Predabissi dove è purtroppo deceduta quasi immediatamente: troppo gravi le ferite riportate nel drammatico investimento.