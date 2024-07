Lissone, rapine e violenze ai danni dei coetanei: la baby gang finisce nel sacco

Lissone, 17 luglio 2024 – Farebbero parte di una baby gang attiva in città, che avrebbe compiuto rapine ai danni di altri ragazzini come loro, agendo in vari luoghi del territorio. Ora sono stati individuati dalle forze dell’ordine.

I carabinieri di Lissone hanno emesso quattro custodie cautelari nei confronti di un gruppo di giovani appartenenti a una baby gang ritenuta responsabile di diverse rapine, violenza privata e lesioni ai danni di coetanei. Tutti fatti avvenuti tra marzo e giugno di quest’anno. A dare notizia dei provvedimenti è stata la sindaca Laura Borella, che con una nota ufficiale ha voluto esprimere il ringraziamento del Comune agli uomini dell’Arma "per l’efficace lavoro svolto nell’individuare i colpevoli delle rapine avvenute nel centro della città per mano di alcuni minori".

Le parole del sindaco Laura Borella

"Si tratta di soggetti che si sono resi responsabili di più episodi e hanno reiterato più volte certi comportamenti - spiega la sindaca -. Sono vicende avvenute anche in centro città, ma non solo.

Anche gran parte degli episodi di disturbo che vengono lamentati dai residenti deriva dalla presenza di baby gang: sono situazioni difficili da gestire, pure dal punto di vista giudiziario, ma le indagini da parte delle forze dell’ordine vengono fatte e si adottano le misure consentite dal nostro ordinamento". Sono casi ormai all’ordine del giorno in molti centri della Brianza.

"Quello delle baby gang è un fenomeno che purtroppo non riguarda solo Lissone - sottolinea Borella - e richiede un intervento congiunto da parte delle istituzioni, delle scuole e delle famiglie.

La sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta, pertanto ribadisco l’impegno da parte nostra per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti, anche attraverso l’intensificazione dei controlli".

Proprio in tale direzione va il rafforzamento del comando di polizia locale portato avanti dal Comune. "Nei giorni scorsi abbiamo completato il piano di potenziamento del corpo di polizia locale, che ha portato all’assunzione di 8 nuovi agenti e di un ufficiale, arrivando così in totale a 38 uomini a disposizione - ricorda la sindaca Borella -.

Questo ci consente ora di garantire una risposta efficiente alle richieste dei cittadini in termini di sicurezza, estendendo l’orario di servizio, implementando le pattuglie di pronto intervento e quelle a piedi con funzioni di polizia di prossimità".