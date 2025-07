Seregno Città dello Sport. Polemica sulle parcelle d’oro ai big del mondo agonistico

Si spendono 116mila euro per invitare alcuni ospiti per Seregno Città Europea dello sport, ma le strutture sportive del territorio versano in condizioni disastrose. Così è al parco Caduti di Nassiriya, così al parco San Carlo. Insomma 116mila euro per gli eventi e per i personaggi importanti, mentre i nostri ragazzi il sabato e la domenica vadano pure a giocare in queste condizioni.

Samuele Pallavicini (Fratelli d’Italia) nell’ultima seduta di consiglio comunale ha rimproverato aspramente l’amministrazione comunale. Per lui, insomma, soldi spesi soltanto per operazioni di facciata, mentre sarebbe stato più opportuno dedicare risorse alle necessità dei ragazzi del territorio.

"Ho anche fatto una richiesta di accesso agli atti – ha spiegato Pallavicini -, ma non mi è stato dato granché. In sostanza, però, si tratta di 74mila euro più Iva per una serata con Filippo Tortu, Fabio Caressa e Vincenzo Nibali, oltre ad altri tre ospiti che devono ancora intervenire, più 26mila euro per la sola Federica Pellegrini. La delibera chissà perché non era neanche sul sito. Il fatto che dietro a queste spese ci siano sponsor conta fino a un certo punto: potevano pagare altro, magari per i nostri ragazzi. Ho scoperto che Maurizio Losa non ha voluto neanche un centesimo, così anche Fabio Capello che quanto a notorietà non è secondo a nessuno degli altri ospiti. Ecco, si potevano fare serate a costo zero e spendere meglio i soldi".

Accuse respinte però con forza dal sindaco Alberto Rossi: "Ci sarà sempre una buca in strada da riparare. Col suo modo di ragionare non si dovrebbe organizzare nulla: no alla Cento chilometri di Seregno se c’è l’erba alta al cimitero? Gli sponsor? Per loro è diverso sostenere una serata con Federica Pellegrini o pagare per un campetto. I personaggi hanno parlato di temi di attualità, di valori etici, cose che i ragazzi intervenuti si porteranno dietro per tutta la vita. Quanto all’accusa che non facciamo niente per le strutture sportive, l’elenco dei lavori fatti è davvero lungo. E messi insieme sommano complessivamente 8 milioni di euro. Si può fare meglio? Certo. E adesso in luglio faremo una variazione di bilancio per quei campetti".

Nel dibattito è intervenuto anche Luca Tommasi (Forza Italia) senza risparmiare critiche: "Personaggi pagati per parlare di valori etici? Peccato che Federica Pellegrini lo abbia fatto chiedendo un onorario altissimo. E, siamo sinceri, si è fatta pagare 26mila euro per venire qui a promuovere il suo libro. Pagare tanto, per una sua iniziativa commerciale, è davvero inaccettabile".

Gualfrido Galimberti