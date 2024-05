Monza, cessa l'allerta rossa per maltempo: riapre il Parco

Monza, 21 Maggio 2024 - Cessata l'allerta rossa, riapre il Parco. Il livello idrometrico del Lambro a Monza si attesta da ore intorno ai 130 centimetri, ben al di sotto della prima soglia di guardia. Per questo, al termine della nuova riunione del Centro operativo Comunale di questa mattina in sala Giunta, presieduto dal Sindaco Paolo Pilotto, si è deciso che il Parco di Monza riaprirà gli accessi a partire dalle ore 14 di oggi, rientrando alla normale fruizione e che sempre dalle ore 14 verranno riaccesi i varchi ZTL spenti ieri sera per consentire ai cittadini di mettere in sicurezza le automobili per quanti risiedono nelle zone a rischio.

"In base all’allerta rossa emessa ieri da Regione Lombardia abbiamo messo in atto quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale – dichiara il sindaco di Monza –. Ringrazio di cuore i tecnici, gli operatori e i volontari che, per la seconda volta in pochi giorni, si sono mobilitati per proteggere la città e hanno fornito il proprio contributo professionale e di esperienza consentendo all’Amministrazione Comunale di prendere le decisioni più idonee nella gestione dell’emergenza annunciata".