Maltempo a Milano e Lombardia, notte di pioggia ma Lambro e Seveso sono sotto controllo. Allerta rossa tutto il giorno

Milano, 21 maggio 2024 – Una giornata di allerta rossa per Milano e Monza con possibili temporali anche violenti e forte pioggia. Lambro e Seveso sotto costante monitoraggio. La Protezione civile di Regione Lombardia ha infatti diffuso un bollettino che prevede allerta rossa da mezzanotte nel nodo idraulico di Milano. È prevista, inoltre, allerta arancione e gialla in altre zone della Lombardia

E’ questo il quadro meteo di oggi, martedì 21 maggio 2024, ma nel pomeriggio lo scenario dovrebbe essere meno a tinte fosche visto che le possibili forti precipitazioni sono previste soprattutto nella mattinata.

Il bilancio della notte

La notte appena passata è stata di pioggia su Milano e gran parte della Lombardia. In città al momento non si segnalano particolari criticità ma un albero ieri sera è crollato in largo Boccioni. Controllati a vista Lambro e Seveso. A Ponte Lambro posizionate e pronte all’uso idrovore e motopompe, sacchi. Occhi puntati sul Lambro anche a Monza dove il sindaco ha firmato un'ordinanza di chiusura del Parco di Monza per l'intera giornata del 21 maggio. Resterà aperto Viale Cavriga per il solo traffico veicolare per tutta la giornata. In Brianza, ieri pomeriggio, una bomba d’acqua ha colpito la zona di Cesano Maderno

Allerta rossa aggiornamento

“Alle 6.30 – scrive in un post su Facebook, l’assessore alla Sicurezza milanese, Marco Granelli - non risultano particolari criticità. Nella notte costanti piogge in città e a nord, ma di bassa e media intensità. Seveso costante con livelli intorno al metro a Niguarda grazie al lavoro del canale scolmatore di Palazzolo costantemente attivo. Vasca per ora non utilizzata. Lambro costante a 2.15 circa a Milano via Feltre (Parco Lambro), quindi elevato ma non a livello esondazione. Al quartiere Pontelambro monitoraggio costante costante da parte di protezione civile e per ora nessun allagamento, comunque pronte per intervenire idrovore e motopompe. Sottopassi aperti. Alberi: in corso un intervento in corso in piazza Perucchetti per rami su rete Atm, ma nessun altro problema per ora. Scuole aperte. Raccomandiamo la massima attenzione da parte di tutti. Monitoraggio radar in corso per verificare l'eventuale intensificazione dei fenomeni”.