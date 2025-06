Allarme cornacchie a Monza: "Attratte dai rifiuti e pericolose"

Planano a bassa quota, si lanciano sulle teste, beccano, gracchiano e, a detta di molti, spaventano. Le cornacchie grigie sono diventate un problema per i residenti del quartiere Cazzaniga, soprattutto a due passi dall’ospedale San Gerardo. Negli ultimi giorni, su un noto gruppo social cittadino, sono state diverse le segnalazioni di cornacchie che hanno attaccato. "Da giorni a Monza nella zona compresa tra via don Sturzo e via Ambrosini (zona ospedale San Gerardo) e in altre vie limitrofe ci sono alcune cornacchie che gracchiano forte e planano a forte velocità sulle persone che passano con cani, attaccando le persone", racconta una residente. E non è un caso isolato. "Alcune persone sono state beccate e ferite in testa – spiega meglio –. L’idea comune è che siano portate in zona dalla sporcizia per terra, tolta dai cestini, che per loro è cibo, e in qualche modo difendano il territorio". A contribuire, anche il periodo riproduttivo: le cornacchie difendono nidi e piccoli (che ogni tanto cadono), diventando particolarmente aggressive. "Chiaramente la cosa fa paura perché planano a forte velocità – conclude – e può fare anche male se beccati. Poi, scappando e difendendosi, si rischia di farsi male. È il primo anno che succede, abito in zona da 40 anni e ho il cane da sempre".

Altri casi sono stati segnalati anche in via Leopardi e in altri quartieri, da Triante a San Giuseppe. Come si legge dal sito di Enpa Monza, nel Parco di Monza come in città, la cornacchia grigia è ormai una presenza fissa, essendosi perfettamente adattata alla vita urbana, e la sua presenza è aumentata in modo esponenziale negli ultimi anni.